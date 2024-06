In Italia quattro studenti su 10 consumano droga: preoccupa il dato sui minorenni

Secondo i dati del rapporto, il coinvolgimento dei minorenni è evidente anche dal fatto che i minori denunciati per reati penali correlati alla droga sono in aumento del 10% rispetto al 2022 (sono stati 1.246, il 4,5% delle persone denunciate). E la vicenda di Thomas, il 16enne accoltellato e ucciso da due suoi coetanei a Pescara proprio per un debito legato alla droga, sembra confermarlo. "È una storia che rappresenta l'esito di una scelta e si ripete sistematicamente", riflette il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano durante la presentazione del report. E tre sono gli elementi che convergono in casi come questo: "La diffusione pandemica delle sostanze stupefacenti, l'abbassamento dell'età del primo approccio e del conseguente uso abituale e l'incremento del principio attivo, cioè ciò che determina l'effetto drogante", sottolinea.