Droga, dieci latitanti nigeriani arrestati in Francia e Germania

Una decina di cittadini nigeriani, tutti latitanti in Italia e considerati appartenenti ad un'organizzazione criminale che per diverso tempo ha operato in Sicilia, sono stati arrestati in Francia e Germania dalla polizia in collaborazione con le forze di polizia francesi e tedesche. Sono ritenuti responsabili di associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di droga, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo.