Dpcm, Viminale: se urgente chiusura nell'arco delle 24 ore

"Laddove si rivelassero condizioni di urgenza, nell'arco di 24 ore si può far anche l'ordinanza di chiusura, ma è chiaro che non vanno tralasciati una serie di passaggi, non ultimo quello che, quando un provvedimento riguarda un'esercizio, va notificato". Lo ha detto il Sottosegretario all'Interno con delega agli Enti Locali, Achille Variati, commentando le misure introdotte dal Dpcm. "Il Prefetto può effettuare l'ordinanza, non emetterla".