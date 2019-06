Dopo settimane tornano qualche pioggia al Nord e neve sulle Alpi

Previsioni meteo per lunedì. Al Centro-Sud si preannuncia una giornata in prevalenza soleggiata con solo un po’ di nuvolosità irregolare sul versante tirrenico e qualche sottile velatura in transito. Al Nord, invece, nubi in aumento al mattino con qualche debole pioggia in Liguria e dalla tarda mattinata anche in Val d’Aosta, Piemonte orientale e Lombardia occidentale; poi tra pomeriggio e sera piogge sparse su settori alpini, Liguria centro-orientale, Lombardia ma in estensione al Triveneto e al nordovest della Toscana. Sulle Alpi neve oltre i 1400-1800 metri. Temperature in calo al Nord-Ovest e sulle Venezie, in leggero aumento su Emilia Romagna, regioni adriatiche del Centro-Sud e Isole Maggiori. Venti da sud-sudovest in rinforzo ad iniziare dai mari di ponente. Il Tirreno, il Mare di Sardegna, il Mare di Corsica e il Ligure mossi o molto mossi.