Doping estetico, da Fabrizio Corona a Guendalina Tavassi: i vip raccontano i ritocchini

La rincorsa ad apparire con un "corpo perfetto" non sembra avere freni: "Le Iene" indagano sul doping estetico, un fenomeno sempre più diffuso anche nel mondo dello spettacolo. Dall'ex paparazzo Fabrizio Corona alla showgirl Guendalina Tavassi, dal "Ken Italiano" Angelo Sanzio al chirurgo estetico Giacomo Urtis, nel servizio di Veronica Ruggeri questi vip hanno raccontato l'uso di sostanze che incidono sul proprio aspetto esteriore. Un uso che spesso si trasforma in abuso fino a mettere a rischio la salute, sacrificati in nome di presunti canoni di bellezza.

Sostanze quotidiane prescritte a scopo medici ma non solo. Dal botox alla blefaroplastica, dalla mastoplastica additiva al filler: i vip si sottopongono sempre più di frequente a operazioni chirurgiche per provare a sfidare tramite i ritocchini i segni dell'età. "Ho visto gente che pur di operarsi ha finto incidenti stradali", racconta Tavassi. Ci sono pazienti poi che una volta dimessi negano di essersi mai sottoposti a interventi estetici. "A una showgirl che a una cena continuava a negare di essersi mai rifatta le labbra le ho ricordato che ero stato io a operarla", dice Urtis. Una ricerca di perfezione che per alcuni cela in fondo il desiderio di cancellare la propria identità passata. "L'immagine era talmente sporcata dalla cattiveria della gente che volevo distaccarmi", racconta Angelo Sanzio.