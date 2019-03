Donna uccisa durante una lite a Napoli: arrestato il marito, ha confessato

E' stato arrestato Vincenzo Lo Presto, l'uomo di 41 anni che ha ucciso la moglie, Fortuna Belisario, di 36 anni, al culmine di un litigio nel loro appartamento di Miano, nella periferia nord di Napoli. La donna era stata trovata morta in casa dalla squadra del 118 giunta dopo la chiamata del 41enne che ha subito ammesso di averla colpita. In quel momento era presente anche la madre della vittima che è stata soccorsa per un malore.