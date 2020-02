Donna uccisa a Sassari: fermato l'ex compagno della vittima

E' stato fermato dai carabinieri il presunto omicida della 41enne uccisa a coltellate a Ossi, nel Sassarese. Si tratta dell'ex compagno, che già in passato aveva usato violenza sulla donna e che aveva il divieto di avvicinarsi alla vittima. L'aggressione è avvenuta in un bar, davanti anche ai due figli della donna. Il presunto assassino, che dopo i fatti si è dato alla fuga, è stato fermato in un altro bar della zona.