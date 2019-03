Donna uccisa a Messina, il fidanzato ha inviato un Sms dal cellulare della vittima

Il corpo della vittima è stato trovato nella sua abitazione in contrada Campolino, zona Santa Lucia Sopra Contesse, vicino al letto, addosso non ci sono segni di ferite da arma da fuoco o da taglio. Oltre alle probabili percosse, la donna potrebbe essere stata strangolata. A determinarlo con precisione sarà l'autopsia.



Interrogato per ore, alla fine il 26enne ha confessato, non prima però di aver cercato di addossare la responsabilità all'ex fidanzato della vittima, risultato subito estraneo ai fatti. Le domande incalzanti e le prova a suo carico, raccolti e ricostruiti dai poliziotti e dalla Procura di Messina, però, lo hanno fatto crollare. Il 26enne è stato posto in stato di fermo e portato in carcere in attesa della convalida.