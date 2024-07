Donna morta trascinata dalla teleferica: un indagato

Ci sarebbe un indagato per la tragedia avvenuta giovedì a Calasca-Castiglione, nel Verbano-Cusio-Ossola, nella quale ha perso la vita una donna, la 41enne trentina Margherita Lega, trascinata nel vuoto da una teleferica per il trasporto bagagli: si tratterebbe del manovratore dell'impianto. Dai primi accertamenti, pare non sapesse che vi fosse una famiglia intenta a caricare i bagagli. All'origine dell'incidente ci sarebbe dunque un mancato coordinamento tra le persone.