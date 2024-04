Una donna di 44 anni trovata morta in casa a Varese

Il cadavere di una 44enne è stato trovato in un'abitazione a Varese.

La scoperta è avvenuta una casa del quartiere di Sant'Ambrogio e la morte risalirebbe a poche ore prima del rinvenimento del corpo. Ignote per ora le cause: si tratta di una donna di origini sudamericane. Sul caso indagano i carabinieri, che ritengono improbabile il coinvolgimento di terzi nella vicenda, anche se al momento on si esclude nessuna ipotesi. L'autopsia sarà eseguita lunedì.