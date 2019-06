Domenica sera peggiora al Nord: lunedì piogge su Nord-Est e Centro

Previsioni meteo per domenica. Domenica giornata con nubi sparse sulle regioni centrali tirreniche ma senza rischio di piogge e con tendenza a schiarite. Nubi in aumento al Nord-Ovest e sul Triveneto con qualche locale pioggia o pioviggine su Liguria centrale, Piemonte orientale e Friuli. Nel resto d’Italia tempo in prevalenza soleggiato. Tra sera e notte tende a peggiorare su Val d’Aosta, Piemonte orientale, Lombardia, Liguria, Emilia occidentale e Triveneto con piogge localmente anche di moderata intensità. Quota neve sulle Alpi in progressivo calo fino a 800-1000 metri nella notte tra Lombardia e Trentino Alto Adige. Temperature in calo al Nord, più lieve in Toscana e coste adriatiche centrali; in aumento in Sardegna. Valori pomeridiani diffusamente vicini ai 20 gradi in Emilia Romagna e al Centro-Sud. Venti meridionali in progressivo rinforzo, specie su Mar Ligure e intorno alla Puglia meridionale. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità medio (Ida intorno a 80-85).