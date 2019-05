Domenica peggiora a partire dal Nord: neve sulle Alpi

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì al Nord tendenza ad ampi rasserenamenti. Lungo le Alpi di confine cielo nuvoloso e alcune deboli nevicate. Al Centro-Sud condizioni di variabilità: al mattino brevi piogge o rovesci occasionali nelle zone interne tra Lazio, Umbria, Marche meridionali, Abruzzo, in propagazione verso il Molise e il nord della Puglia. Qualche pioggia su Campania e Calabria tirrenica. Nel pomeriggio le precipitazioni saranno più probabili su Abruzzo meridionale, Molise e Puglia; qualche pioggia isolata anche tra Basilicata, bassa Campania e Calabria tirrenica. Sui rilievi quota neve inizialmente elevata, in calo in serata fino a circa 800 metri. Dal pomeriggio rasserena su Toscana, Umbria e Lazio. Temperature minime in ulteriore aumento al Centro-Sud; massime in sensibile rialzo in Val Padana, in calo nelle Alpi, al Centro e soprattutto in Sardegna. A fine giornata caleranno anche al Sud. Venti nord-occidentali da moderati a forti su tutto il Paese, con rinforzi a carattere di Foehn nelle vallate alpine. Rinforzi di Maestrale sulla Sardegna e sul mar Tirreno. Mari molto mossi o agitati, in particolare quelli meridionali e di Ponente.