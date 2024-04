Busto Arsizio (Varese), ragazzina scomparsa: l'appello dei genitori

Una 12enne, Dayana Martinez, è scomparsa da lunedì mattina a Busto Arsizio (Varese).

La ragazza è uscita di casa per andare a scuola, dove non è mai arrivata. I genitori hanno presentato denuncia ai carabinieri e sono iniziate le ricerche che i familiari e i genitori dei compagni di classe hanno avviato anche sui social. "Siamo disperati - hanno detto padre e madre della 12enne -. Abbiamo passato tutto il giorno e la notte a cercarla senza esito. Siamo spaventati. Dayana ha un cellulare ma è senza scheda, lo usa per giocare. Ringraziamo chiunque potrà darci notizie".