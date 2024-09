Palermo, distributore eroga benzina gratis: la voce si sparge e spariscono tremila litri di carburante

Il distributore dà la benzina gratis: è questa la voce che in poco si è sparsa in un quartiere di Palermo. Il distributore aveva un guasto ed erogava senza pagamenti. Per tutta la notte ci sono stati rifornimenti. In tanti sono arrivati anche con i bidoni per portare via più carburante possibile. Alla fine il titolare della stazione di servizio ha denunciato un ammanco di tremila litri.