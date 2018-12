Discoteca, si indaga su chi ha spruzzato lo spray e sovraffollamento

L'indagine sulla strage in discoteca si muove su due fronti: chi ha spruzzato lo spray al peperoncino e i responsabili del sovraffollamento e delle misure di sicurezza nel locale. E' quanto si apprende in ambienti giudiziari, secondo cui i reati al vaglio sono, nel caso della persona che ha usato lo spray (pare sia una ragazza), quella di morte come conseguenza di altro reato o omicidio preterintenzionale; nel secondo filone quello di omicidio colposo.