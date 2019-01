Discarica Bussi, Costa: firmato mandato causa civile contro Edison

Il governo scende in campo sulla vicenda della mega discarica dei veleni Montedison di Bussi sul Tirino (Pescara). "Chi inquina deve pagare. Per questo abbiamo deciso di intraprendere come Ministero la causa civile di risarcimento danni contro la società Edison per il disastro ambientale di Bussi. Uno dei più gravi ecocrimini d'Italia", ha scritto su Twitter il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. "La storia degli ecoreati sta finalmente cambiando".