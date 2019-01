Disabili esclusi dal reddito di cittadinanza

Antonella è un'ex camionista rimasta invalida dopo un incidente stradale e un successivo intervento chirurgico sbagliato. Niente più camion, niente più vita normale: solo una carrozzella e un assegno di mantenimento provvisorio per disabilità. Come spiegato nel corso della puntata di "Stasera Italia" in onda domenica 27 gennaio, per lei, come per altri disabili, rischia di saltare l’opzione reddito di cittadinanza.



Nel caso di Antonella, che sperava fortemente nel sussidio, la possibilità sarà negata poiché suo figlio, che vive ancora sotto il suo stesso tetto, ha trovato un lavoro. Lo stipendio del ragazzo, infatti, fa aumentare la soglia dell’Isee quel tanto che basta per essere esclusi dalla misura. Sconfortata, la donna si vede impossibilitata a condurre una vita normale e adesso non ha più nemmeno speranze di farcela da sola senza l’aiuto del figlio.