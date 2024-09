Bologna, esami di maturità "comprati" per tremila euro, scoperto "diplomificio": sette indagati

Le licenze assicurate avrebbe dato grandi guadagni anche alla scuola campana di Portici, in provincia di Napoli, alla quale dal 2017 al 2023 sarebbero stati versati circa 214mila euro. Alla paritaria di Fermo sarebbero andati invece quasi 60mila euro. L'indagine sarebbe partita da un esposto in cui si segnalavano situazioni anomale e poca serietà nello svolgimento delle lezioni e degli esami. Tra le altre cose, per esempio, gli alunni venivano segnati come presenti anche quando non lo erano. Al momento dell'iscrizione, gli studenti sarebbero stati anche ignari del fatto che per sostenere l'esame di maturità sarebbero dovuti andare in un'altra regione.