Diete social, le folli ricette brucia grassi

La voglia di perdere peso prima dell'estate per molti è diventata una vera e propria ossessione: essere magri è un obiettivo da raggiungere a tutti i costi anche affidandosi a folli diete suoi social. "Il metodo che mi ha permesso di perdere 11 kg in trenta giorni è quello di limitare o eliminare l'alimentazione mediterranea perché sbilanciata" recita uno dei tanti guru delle diete sui social. "Bruciano i grassi e ti aiutano a perdere peso: peperoncino, tè verde, caffè e mele. Meno 10 kg prima dell'estate" promettono in un video finte esperte di diete che propongono le più disparate ricette per dimagrire.

A popolare il web con video sui falsi rimedi per dimagrire sono per lo più personal trainer che condividono in rete i loro regimi alimentari e teorie. Tra questi Luca Veronese, che sui social si presenta come esperto di strategia brucia grassi e metabolismo lento, e che sui suoi profili porta avanti una propaganda contro pasta e legumi: "Il pane e la pasta creano dipendenza. Questi prodotti che escono dalle fabbriche vanno abbandonati. Ti dicono che fa bene perché comanda l'economia mondiale ma la piramide alimentare che ha alla base il pane è m***a" dice mostrando un piatto di pasta.