Il diario di Makka, la ragazza che ha ucciso il padre violento: "Uomini come lui devono bruciare all'inferno"

"Maschi tossici, mi fate schifo"

"A volte prende mia madre, la trascina di fronte ai miei fratelli maschi e insegna loro come si tratta una donna", si legge nel diario. La paura è quella che anche i suoi fratelli diventino come lui. "Non avrei mai neanche immaginato di portare via la vita a una persona, ma preferisco portarla via a quel coglione prima che lui porti via l’unica ragione della mia vita, cioè mia madre". Le quattro pagine si chiudono con lo sfogo più duro, in stampatello. "Maschi tossici, mi fate schifo e siete la rovina di tutto e il motivo per il quale il mondo va a puttane".