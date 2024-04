Detersivo al posto del vino al ristorante, grave donna a Milano

A Milano una 51enne è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Carlo dopo aver bevuto quel che sarebbe dovuto essere vino in un locale di via Carlone.

La titolare del ristorante, una 54enne cinese, ha quindi ammesso di essersi confusa riutilizzando alcune bottiglie alle quali non avrebbe cambiato le relative etichette, portandone in tavola una con detergente per lavastoviglie al posto del vino. La cliente ha così subito lesioni all'esofago, mentre la proprietaria è stata indagata per lesioni colpose gravissime e il ristorante è stato posto sotto sequestro.