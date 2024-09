Detenuto a Cuba da 14 anni scrive a Meloni per tornare in Italia: "Condannato per omicidio ma ero a Firenze quando accadde"

"Sono condannato per un omicidio ma non ero sull'isola in quel momento e ora ho le prove", detenuto in un carcere a Cuba da 14 anni lancia un appello al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per gridare la sua innocenza e chiedere di poter finire di scontare la sua pena in Italia, così come prevede la legge cubana.