Desirée, Riesame: resta accusa omicidio volontario per il senegalese

Resta valida l'accusa di omicidio volontario per Mamadou Gara, il 27enne senegalese arrestato per la morte di Desirée Mariottini, la ragazza di Cisterna di Latina morta nel quartiere San Lorenzo a Roma. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame, che ha invece fatto cadere l'aggravante dei futili motivi nella violenza sessuale e della cessione di stupefacenti fra tre o più persone. La stessa accusa era caduta per altri due arrestati.