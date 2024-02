Delitto Desirée Piovanelli: Giovanni Erra tornerà libero nel 2025

Potrebbe tornare libero già nel 2025 Giovanni Erra, una delle 4 persone condannate per l'omicidio di Desirée Piovanelli, uccisa a 14 anni dopo un tentativo di stupro.

Oggi quell'unico adulto che nel 2002, all'epoca dei fatti, aveva 36 anni, non è più in carcere a Bollate ma è stato affidato ai servizi sociali e vive in una comunità. In virtù dei benefici di legge per buona condotta, dovrebbe tornare in libertà entro la fine del prossimo anno.