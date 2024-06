Verdini, 73 anni, deve scontare 15 anni e 10 mesi di reclusione per tre condanne per bancarotta. A gennaio 2021 aveva ottenuto i domiciliari per motivi di salute, in seguito al Covid che si diffondeva tra detenuti e personale nel carcere di Rebibbia, dove si era costituito ed era recluso. Analoga decisione era poi stata confermata dal tribunale di sorveglianza di Firenze a luglio 2021 per l'età, quando aveva superato i 70 anni.