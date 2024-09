Denis Bergamini, la Procura: "Fu soffocato e poi investito dal camion"

Denis Bergamini fu ucciso con una sciarpa o un sacchetto e solo dopo venne adagiato sull'asfalto, dove venne investito dal camion. Lo hanno spiegato i magistrati della Procura di Castrovillari (Cosenza) iniziando la requisitoria nel processo a carico di Isabella Internò, ex fidanzata del calciatore del Cosenza accusata di omicidio volontario in concorso per la morte di Bergamini, il 18 novembre 1989, sulla statale 106 a Roseto Spulico. "I periti che hanno effettuato gli esami sul corpo dicono che l'uomo morì per asfissia meccanica violenta prima che il camion di Raffaele Pisano lo investisse - ha detto il pm Luca Primicerio -. Quindi le versioni di Internò e Pisano sono false".