Dengue, maxi focolaio a Fano: 102 casi confermati

"Per prevenire la malattia, che è trasmessa unicamente dalle zanzare, come da indicazione del Dipartimento di Prevenzione della Ast, il Comune di Fano ha effettuato la disinfestazione su tutta l'area urbana ed è avviato un intervento per eliminare le larve. Inoltre, è partita una campagna informativa per sensibilizzare la popolazione residente su come eliminare le zanzare nei giardini e nelle aree private. Va eliminata l'acqua stagnante dei vasi e delle ciotole degli animali. È anche importante che la popolazione prenda le adeguate precauzioni per difendersi dalle punture delle zanzare. È consigliato indossare maniche e pantaloni lunghi di colore chiaro, utilizzare le zanzariere alle finestre e usare repellenti efficaci. Sono state posizionate nel territorio alcune trappole per zanzare, utili per definire la consistenza della popolazione in grado di trasmettere il virus e l'eventuale infettività. Le zanzare catturate verranno esaminate dal laboratorio per le malattie trasmesse da vettori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche", si legge sempre sul sito della Regione Marche.