Delitto Yara, Massimo Bossetti ha chiesto il trasferimento a Bollate

“Non ho mai visto Massimo così arrabbiato”. Queste le parole di Ezio Denti - criminologo e consulente della difesa di Massimo Bossetti - ai microfoni di Pomeriggio Cinque dopo un colloquio durato più di un’ora con il muratore bergamasco, in carcere per l’omicidio di Yara Gambirasio. L’uomo vuole essere trasferito per poter lavorare, come spiega Denti è in attesa di una risposta: “Vuole andare a Bollate perché altrimenti non fa nulla, non ha un motivo per svegliarsi al mattino”. La richiesta sembrerebbe essere stata accolta e già dalla settimana prossima Bossetti potrebbe essere spostato nel carcere di Bollate. Intanto la famiglia non gli fa mancare il suo appoggio: “Massimo non perderà mai il supporto e l’amore della moglie”.