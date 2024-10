Delitto di Rozzano, si è costituito il presunto responsabile

La vittima, stando alle immagini, era uscita poco dopo la mezzanotte dal supermercato Carrefour in cui lavorava in via Farini a Milano. È stata trovato, intorno alle 2.50 vicino a una fermata del tram 15 da una pattuglia dei carabinieri. Rispetto alle immagini che lo ritraevano all'uscita del supermercato e quelle in cui è stato trovato agonizzante, a Manuel Mastrapasqua mancavano una busta per la spesa in cui aveva probabilmente generi alimentari mentre aveva con sé il portafogli in cui però non vi erano contanti.