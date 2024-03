Uccise il padre violento, i giudici: "34 colpi con sei coltelli troppi per legittima difesa, fu condotta aggressiva"

Anche per questo per il caso giudiziario di Alex Cotoia non si può parlare di legittima difesa. Lo spiegano i giudici della Corte d'Assise di Torino nelle motivazioni della condanna in Appello del ragazzo a sei anni due mesi e due giorni per avere ucciso il padre Giuseppe Pompa . I colpi furono indirizzati soprattutto alla "regione dorsale" e "ci fu una reiterazione" e ciò, sottolineano i giudici, depone "univocamente nel senso di una condotta francamente aggressiva".

Tgcom24

Alex Cotoia si appellò alla legittima difesa L'omicidio si consumò nel 2020 alla fine dell'ennesima lite tra il padre e la madre di Alex. Ora il ragazzo, originario di Collegno (Torino), porta il cognome della madre, Cotoia. E proprio alla protezione della mamma durante la lite si appellò Cotoia sostenendo che si era trattato di legittima difesa.

La Corte d'Appello: "34 colpi con 6 coltelli sono un'azione aggressiva" Tuttavia, sostiene la Corte d'Assise d'Appello, "presupposti essenziali della legittima difesa sono un'aggressione ingiusta e una reazione legittima e mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa". Tutti elementi che le trentaquattro coltellate e i sei coltelli diversi usati per "un'azione aggressiva" escludono.

"Poteva difendersi con un'azione meno grave di quella arrecata" Per i giudici la dinamica degli eventi di quella sera mostra che Alex, la madre Maria Cotoia e il fratello Loris avrebbero potuto sottrarsi al pericolo o "difendersi con un'azione meno grave di quella arrecata". Pompa, si legge nelle motivazioni della sentenza, diventa la vittima "di un'azione unilateralmente aggressiva del figlio". Come riporta Il Corriere della Sera, perdono valore probatorio per la Corte i ricordi della mamma e di Loris, testimoni oculari del delitto: vengono messe in luce le "rilevantissime contraddizioni" tra quanto dichiarato la notte dell'omicidio. I togati parlano di "giustificazioni illogiche" e "mistificatorie", oltre che di "strategiche e selettive amnesie inequivocabilmente finalizzate a mitigare la responsabilità" di Alex.

Dall'assoluzione piena alla condanna a più di sei anni Il 13 dicembre la sentenza di secondo grado, non riconoscendo appunto la legittima difesa, ribaltò il primo verdetto tramutando un'assoluzione in una pena di oltre sei anni. La Corte inoltre dispose la trasmissione degli atti in procura per permettere la valutazione delle testimonianze rese dalla mamma e dal fratello di Alex. Dopo la condanna la mamma protestò: "Alex non è un assassino, io rischiavo di essere uccisa".