Mantide di Parabiago, i figli di Adilma registrati all'anagrafe col cognome Ravasio il giorno prima dell'omicidio

E anche sulla registrazione all'anagrafe, fatta alla vigilia dell'omicidio di Fabio Ravasio, ci sono forti dubbi, dal momento che i piccoli - due gemelli di 8 anni - risultano nati durante il matrimonio della donna con Marcello Trifone, uno dei sette indagati finiti come lei in carcere con l'accusa di concorso in omicidio. Trifone, secondo il pubblico ministero Ciro Caramore, che coordina le indagini, viaggiava sul sedile passeggero della Open Corsa intestata ad Adilma e guidata dal figlio maggiore di lei, Igor, che travolse e uccise a Parabiago (Milano) Ravasio mentre era in bicicletta.