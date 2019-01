Delitto Gorlago, Chiara Alessandri resta in carcere | Forse Stefania bruciata viva

Rimane in carcere Chiara Alessandri, arrestata per l'omicidio di Stefania Crotti, uccisa a Gorlago, nella Bergamasca, e poi ritrovata carbonizzata nel Bresciano. Il gip del Tribunale di Brescia ha convalidato il fermo per l'ex amante del marito della vittima. La Alessandri ha confessato l'omicidio della Crotti ma non di averle dato fuoco. Dai primi risultati dell'autopsia, sono emersi però macabri dettagli: forse Stefania è stata bruciata viva.