12 febbraio 2024 12:34

Delitto Giulia Tramontano, in Aula le foto del corpo bruciato: Impagnatiello non le guarda

Gli inquirenti hanno spiegato che l'uomo, tra dicembre 2022 e gennaio e maggio 2023, sul suo cellulare aveva cercato "veleno per topi incinta", "veleno per topi in gravidanza" e "veleno per topi

uomo"