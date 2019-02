Delitto di Barge, confessa l'arrestato: anziana uccisa per 3 euro

Ha confessato il delitto Daniele Ermanno Bianco, il muratore 40enne arrestato per l'omicidio di Anna Piccato, la pensionata di 70 anni uccisa il 23 gennaio a Barge (Cuneo). L'uomo ha ammesso di averla colpita più volte con una chiave inglese per rapinarla di 3,20 euro. Bianco, in carcere da alcuni giorni, ha detto di aver speso quei soldi per comprarsi una birra. A incastrarlo le tracce di Dna della vittima trovate sui suoi abiti.