Defiscalizzazione, aumentano i pensionati italiani che si trasferiscono in Albania

"Qui posso fare delle cose che in Italia non facevo prima, che in Italia non mi era permesso". Roberta Zanninoni dell'agenzia "Vieni a vivere in Albania", spiega che tra i motivi per cui sempre più italiani non c'è solo la defiscalizzazione: "Qui vengono per il clima, il costo della vita, la sanità - dice -, le visite mediche costa meno". Il programma di Rete 4 ha mostrato anche alcuni degli appartamenti di Durazzo, dove si può vivere con prezzi decisamente abbordabili. "La detassazione che ho mi permette di vivere bene qui e, magari, di aiutare il figlio che è in Italia".