Danielle Madam e il cammino verso la cittadinanza: "Assurdo aver aspettato tutti questi anni"

"Sono molto contenta di essere diventata cittadina italiana, anche se nel mio cuore lo sono sempre stata". A "Stasera Italia" la campionessa di lancio del peso Danielle Madam racconta le difficoltà del suo percorso per riuscire a essere riconosciuta come italiana, nonostante sia arrivata nel nostro paese sedici anni fa.

Quella che sembrava una semplice concessione, si è trasformato in un percorso a ostacoli che è riuscita a superare grazie all'intervento del sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi: "Abbiamo mandato una lettera al presidente del Presidente della Repubblica - ha spiegato il primo cittadino al programma condotto da Veronica Gentili - abbiamo ricostruito il suo percorso in Italia e alla fine siamo riusciti a farla giurare". "Penso che la mia storia debba far riflettere - ha spiegato la campionessa azzurra -, perché non è normale che abbia dovuto aspettare tutti questi anni, che una persona che nasca in Italia debba aspettare fino ai 18 anni per ottenere la cittadinanza".