Da bullo a sostenitore delle vittime, la storia di Daniel

Mentre continuano a susseguirsi notizie riguardanti aggressioni e reati commessi da baby gang, c'è anche chi attraverso un percorso di conversione ha deciso di cambiare completamente vita e schierarsi, dopo un passato difficile, a favore delle vittime.



È questo il caso di Daniel, che a "Mattino 4" ha ripercorso le tappe grazie alle quali è passato dal carcere e dai trasferimenti per cattiva condotta alla Laurea in Scienze dell'Educazione con tanto di festa insieme ai Pm e alle persone che lo hanno sostenuto e aiutato durante la sua rinascita.



"Ho avuto la possibilità e la fortuna di incontrare le persone giuste", esordisce il giovane nella trasmissione condotta da Federica Panicucci e Roberto Poletti.

"Non esiste mai un solo motivo, anzi sono diversi i fattori per cui si finisce nella criminalità. Ovviamente parte tutto da una situazione di disagio e l'ambiente primario in cui cresciamo, la famiglia, ci influenza tanto".