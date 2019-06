Dalle Filippine a Milano: la storia di Ivan che tre anni fa non sapeva l'italiano e ora ha una pagella di 9 e 10

Ivan, 14 anni e origini filippine, esibisce oggi una pagella ricca di 9 e 10 dopo un esame di terza media superato brillantemente a Milano. Dietro quei voti c'è una storia di grandi sacrifici per tenere unita la famiglia: ha infatti lasciato Manila nel 2016 per riabbracciare i genitori che si erano trasferiti a Milano in cerca di lavoro sei anni prima. Quando ha fatto la valiga per l'Italia Ivan non conosceva una sola parola della nostra lingua ma il richiamo della famiglia era troppo forte per non lasciarsi tutto alle spalle. Oggi il ragazzino si è perfettamente integrato , imparando la lingua e studiando ogni giorno.

I primi tempi sono stati davvero difficili: la lingua era un muro da abbattere per un ragazzino che, fino all'età di 12 anni, nemmeno sapeva dov'era l'Europa. Ad aiutarlo ci hanno pensato inizialmente i cartoni animati di Peppa Pig e Spongebob. Poi, dopo aver imparato a leggere in tempi da record, Ivan si è immerso nei libri e nello studio della letteratura. I risultati non si sono fatti attendere anche nei risultati conseguiti nella scuola "Casa del Sole", a nord di Milano. E non mancano anche mille passioni: dal basket alla pallavolo, senza dimenticare la musica, attività fondamentali per trovare nuovi amici in città.



Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, la mamma si è detta orgogliosa dei risultati del figlio che, dopo tanti anni di lontananza, ha potuto riabbracciare: "Studia sempre, non guarda più nemmeno la televisione e non usa il cellulare. Ama leggere, approfondire e scoprire cose nuove". Lei di mattina si occupa delle pulizie di un ufficio poi, fino a sera, lavora come domestica in un appartamento del centro città.



Il futuro? "Studierò ragioneria - dice con entusiasmo Ivan - la mia materia preferita è la matematica e sogno, un giorno, di poter lavorare in altre città d'Europa".