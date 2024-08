Dai semafori per i selfie alle spiagge a numero chiuso, le misure delle località contro l'overtourism

La riapertura della Via dell'Amore, il tratto del Sentiero azzurro che collega Riomaggiore e Manarola, è stata regolamentata per una fruizione sostenibile: ingresso su prenotazione e accesso contingentato. Tassa di sbarco raddoppiata a Capri, circolazione a targhe alterne in costiera amalfitana, numero chiuso e accesso su prenotazione in alcune spiagge libere a Napoli sono le principali misure attuate in Campania. Nelle Marche gli interventi sono rappresentati da una zona di accesso controllato, in via sperimentale per 52 giorni "critici", lungo la stradina che porta alla Baia di Portonovo ad Ancona.