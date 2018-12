Da Fiorello a Lorella Cuccarini, da Alex Zanardi a Carlo Verdone, da Amadeus ad Alessandro Del Piero. Sono tanti i personaggi di spicco del mondo dell'arte, dello sport, dello spettacolo e non solo che hanno deciso di aderire alla campagna social che vuole essere vicina ai militari italiani impegnati nelle missioni all'estero. Gli auguri e l'affetto dei vip arrivano tramite video su Facebook, Twitter ed Instagam e sono rivolti anche semplicemente a chi durante le feste sarà in servizio e non potrà trascorrere del tempo con la propria famiglia.