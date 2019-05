Da Vibo a Roma l'appello di una mamma ai ladri: "Ridatemi l'agenda in cui racconto il cancro di mio figlio"

Da ormai un anno a questa parte appuntava, con meticolosità, su una piccola agenda blu tutto il percorso oncologico del figlio, che a 7 anni sta combattendo contro un tumore cerebrale. Il racconto di un anno di lotta contro la malattia è, però, andato in fumo: topi d'auto, nel parcheggio di un centro commerciale a Roma, hanno svaligiato l'auto che avrebbe riportato mamma Valentina e il piccolo Lorenzo a casa, a Vibo Valentia, dopo le cure all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. In una borsa c'era quell'agenda blu, diventata il diario della malattia. "Vi prego, - chiede la madre su Facebook, - aiutatemi a trovarla, per me è importantissima". "Vi prego, - è, poi, l'appello rivolto ai ladri, - lasciatela ovunque qualcuno possa ritrovarla e ricontattarmi".