Da neonato sfuggì all'Olocausto, negato assegno di benemerenza: "troppo piccolo, non capiva la persecuzione"

Lo Stato italiano ha rifiutato l'assegno di benemerenza a un livornese di 74 anni ebreo costretto a nascere negli scantinati dell'ospedale di Volterra, in provincia di Pisa, per sfuggire alle persecuzioni nazifasciste.

Secondo i giudici era troppo piccolo per rendersi conto di quello che stava succedendo e quindi non ha diritto all'assegno previsto per quei cittadini ebrei italiani, in età pensionabile pari a 65 anni, che siano stati perseguitati dalla legislazione anti ebraica dal 1938 al 1945.