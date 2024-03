Cybersicurezza, Mantovano: "Attacchi preoccupanti, 1.411 nel 2023"

È iniziato alla Camera l'esame del ddl sul rafforzamento della cybersicurezza nazionale.

Il sottosegretario Alfredo Mantovano ritiene "cruciale un intervento normativo come quello che il governo sollecita con questo disegno di legge" sulla materia". E cita numeri preoccupanti: "Nel 2023- spiega - l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha trattato 1.411 eventi con impatti su soggetti nazionali, circa 1.17 al mese, con un notevole incremento rispetto al 2022". Negli attacchi Ddos (Denial of service), aggiunge Mantovano, "sono particolarmente attivi gruppi filorussi e filopalestinesi in concomitanza con provvedimenti e decisioni prese dalle autorità italiane".