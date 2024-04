Cybersecurity, attacco hacker a sistemi informatici Synlab Italia

Un attacco hacker ha colpito i sistemi informatici di Synlab Italia, centro diagnostico che ha sedi in diverse regioni italiane.

L'annuncio dell'attacco è stato dato dallo stesso centro sul proprio sito e sui canali social. "Purtroppo - si legge nella nota - a causa dell'attuale situazione, informiamo i nostri clienti e pazienti che restano sospese, fino a nuova comunicazione, tutte le attività presso i punti prelievo, i medical center e i laboratori in Italia, incluso il download e il ritiro dei referti". Synlab si è poi scusata per i disagi, precisando che "non è in grado attualmente di stabilire quando l'operatività potrà essere ripristinata".