"Era una tragedia evitabile, c'era stata una denuncia pochi giorni prima e non era l'unica". A "Mattino Cinque" parla in esclusiva la mamma di Marisa Sartori, la 25enne uccisa a coltellate dall'ex compagno nel garage di casa a Curno, in provincia di Bergamo. Il 35enne tunisino Arjoun Ezzedine non accettava la fine della relazione con la donna: "La seguiva, non le dava pace - spiega Giusy - Aveva rotto il vetro dell'ingresso del condominio, i fari dell’auto di mia figlia".



La donna aveva presentato l'ultima denuncia, formalizzata dal Centro Antiviolenza di Bergamo, solo cinque giorni prima. Ma le precedenti segnalazioni risalivano a diverso tempo fa. Al momento dell’omicidio Deborha, la sorella 23enne di Marisa, ha tentato di difenderla: la ragazza è rimasta gravemente ferita e si trova ancora in ospedale. "E’ quasi fuori pericolo, era sorridente. Sa cosa è successo alla sorella" racconta ancora la madre.