Cura Italia, Conte accelera sull'attuazione del dl: nodo professionisti

Nella riunione a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i ministri e sottosegretari all'Economia si è discusso della necessità di attuare in fretta il decreto Cura Italia. L'esigenza è rendere al più presto efficaci le misure contenute nel provvedimento, attraverso i decreti ministeriali. Due nodi che restano aperti sono il sostegno ai professionisti iscritti agli ordini e l'indennità per i lavoratori domestici, come colf e badanti. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui