Cuneo, operazione anti-spaccio: 11 arresti e 18 denunce

Una vasta operazione antidroga avviata a Cuneo dalla Questura nel settembre 2023 si è conclusa con l'arresto in flagranza di 11 persone e il deferimento all'autorità giudiziaria di altre 18, in gran parte di origine straniera. L'attività della squadra mobile della polizia ha portato al sequestro di più di 300 grammi di crack e cocaina, in aggiunta ad altre sostanze da taglio, come il mannitolo, che avrebbero prodotto oltre 2.500 dosi destinate alle piazze di spaccio cittadine, con un giro d'affari stimato in oltre 50.000 euro.