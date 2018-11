Cucchi, in un'intercettazione carabiniere ammette modifica dell'atto

In una intercettazione allegata alla nuova indagine sul caso Cucchi, Francesco Di Sano, parlando con il cugino avvocato, ammette una modifica degli atti da lui firmati: "Loro mi dicevano 'non cambia nella sostanza perché è scomparso questo': i dolori al costato sono diventati dolori alle ossa". "Dal pm sono andato impreparato - diceva Di Sano -. Io non ho fatto nulla... ma il reato c'è, risponderò di quello ma ripeto c'è la buona fede".