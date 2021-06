Cts al governo: ok all'apertura delle discoteche con il green pass

Ansa

C'è il via libera del Comitato tecnico scientifico all'apertura delle discoteche in zona bianca. Gli esperti, nel parere che invieranno al governo, non hanno però indicato una data, che dovrà essere stabilita dall'esecutivo. Il Cts ha anche fissato una serie di paletti: si potrà entrare in discoteca solo con il green pass, andranno mantenuti i contatti dei clienti per 14 giorni e gli ingressi saranno contingentati.