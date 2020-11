Cts: Natale senza baci e abbracci. Dopo il 20 gennaio ok allo sci se non ci sarà nuovo picco dei contagi

Istockphoto

Cenone di Natale e di Capodanno massimo in sei e soprattutto, con tracciamento dei presenti, specie per quelli che potrebbero nei giorni precedenti, aver avuto contatti con potenziali positivi. Evitare baci e abbracci sempre, sia quando si entra in casa, messa di Natale vietata, compresa l'ipotesi di anticiparne la celebrazione di un paio d'ore, e regole uniche per tutta Italia. Impianti sciistici solo in assenza di un nuovo picco di contagi dopo il 20 gennaio. Queste le linee guida sulle festività in arrivo dettate dagli esperti del Comitato tecnico scientifico al governo per impostare il Dpcm che sostituirà il testo in scadenza il 3 dicembre.